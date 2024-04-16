Потребительский спрос в ХМАО вырос на 8,2% за год

Потребительский спрос в Югре вырос за 2023 год на 8,2%. В рейтинге регионов по динамике спроса округ находится на 17 месте, сообщает РИА «Новости».

Согласно результатам исследования, среднестатистический югорчанин в прошлом году тратил 36 тысяч рублей в месяц на потребительские нужды. Это ниже, чем на Ямале и в Тюменской области, где жители тратили 47,5 и 39,6 тысячи рублей соответственно.

«Потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах в 2023 году. В среднем по стране он увеличился на 6,2%. Самый значительный прирост — на 17,2% — произошел в Республике Ингушетия. В Брянской области и Ненецком автономном округе, замыкающих рейтинг, зафиксированы отрицательные значения — -1,9 и -2,4% соответственно», - отмечает издание.