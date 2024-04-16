На трассе «Югра» отремонтируют мост через реку Ейтья

В Советском районе ХМАО отремонтируют мост через реку Ейтья. Он расположен на 429-м км автодороги «Югра», на участке Югорск - Таежный, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«Автодорога г. Югорск – г. Таежный входит в опорную сеть РФ, обеспечивает «выход» на Свердловскую область, поэтому важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта по мосту», - сказано в сообщении.

Протяженность объекта составляет 97,90 м. Подготовительные работы начнутся в мае, а основные строительно-монтажные работы - с наступлением устойчивой положительной температуры воздуха. На время ремонта на мосту организуют реверсивное движение со светофорным регулированием. Завершить работы планируется до конца ноября 2024 года.

Мост через реку Ейтья построили в 2004 году. За время эксплуатации элементы безопасности перестали соответствовать нормативным требованиям, дорожное покрытие и другие конструктивы нуждаются в замене.