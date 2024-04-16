Быстрыкин взялся за дело жителя ХМАО, умершего из-за ненадлежащей медпомощи

Жительница Пыть-Яха пожаловалась руководителю СК России Александру Быстрыкину на некомпетентную работу врачей. Она считает, что ее отец умер из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего получения направления в больницу, сообщает СК РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указали в сообщении.

Быстрыкин ждет от руководителя СУ по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.