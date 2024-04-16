В Нижневартовске Росгвардия и РУ ФСБ накрыли незаконное казино

В Нижневартовске сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВР России по ХМАО вместе с РУ ФСБ по Тюменской области при содействии Росгвардии пресекли незаконный игровой бизнес. Информацию об этом предоставила полиция Югры в своем телеграм-канале.

«Оперативники установили, что подозреваемые арендовали нежилые помещения и разместили в них игровое оборудование для проведения азартных игр. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять подозреваемых в противоправной деятельности. Ими оказались 4 девушки и мужчина возрасте от 18 до 29 лет», — говорится в сообщении.

Из игрового клуба сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, денежные средства, документацию и другие предметы, относящиеся к доказательствам.

На фигурантов возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.