В Utair рассказали о рейсах из Югры в весенне-летнем расписании

В весенне-летнем расписании Utair запланированы рейсы по 118 направлениям. Из них 85 маршрутов - внутрироссийские и 33 - международные. Десятки выполняются из городов ХМАО, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«К летнему сезону Utair нарастил программу полетов по популярным курортным направлениям. С июня увеличится число рейсов в Сочи: из Сургута — до 13 раз в неделю, из Тюмени — до 7 раз в неделю и из Уфы — до 5 раз. Начнутся полеты из Нижневартовска — 4 раза в неделю и из Ханты-Мансийска — 1 раз. Также самолеты Utair продолжат выполнять рейсы в Сочи из Москвы — 14 раз в неделю», - рассказали подробности в пресс-службе.

Вдвое увеличилась программа полетов на Северный Кавказ. Из Сургута в Минеральные воды выполняется 4 рейса в неделю. До 31 мая можно улететь из Сургута в Дубай. А с июня Utair запустит еженедельные рейсы в Анталью из Сургута и Тюмени. Также вводится рейс из Сургута в Фергану - 1 раз в неделю.

«В новом сезоне авиакомпания продолжит развивать транспортную доступность регионов России. Уже запущены ежедневные рейсы из Усть-Кута в Иркутск, а с июня увеличится частота полетов из Москвы в Когалым до 7 раз в неделю», - уточнили в пресс-службе Utair.

Весенне-летнее расписание будет действовать до 28 октября 2024 года.