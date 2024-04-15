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​В ХМАО ищут виновников первых природных пожаров

В Югре зафиксировали первые ландшафтные пожары

​В ХМАО ищут виновников первых природных пожаров
Фото: телеграм-канал "Депнедра Югры"

В ХМАО зафиксировали первые ландшафтные пожары. Оба - на территории Кондинского района, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«Термоточки обнаружены в 8 километрах от поселка Лиственничный и 4 километрах от поселка Междуреченский в Кондинском районе. Угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет», - сказано в сообщении.

Возгорания на площади 2,5 и 0,7 га локализовали. Над их ликвидацией работают 13 сотрудников пожарно-химической станции Авиалесоохраны Югры.

«Причина возгораний специалистами пока не установлена, но весной ландшафтные пожары в регионе практически всегда возникают по вине человека», - добавили в ведомстве.

Югорчан призвали соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от пала сухой травы. С 2023 году в ХМАО предусмотрено денежное вознаграждение за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров. Сообщать о поджигателях можно в полицию или ГУ МЧС по ХМАО.

Обнаружив природный пожар, следует немедленно сообщить о нем по одному из телефонов:

  • специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;
  • прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;
  • служба экстренного реагирования 112.

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Сегодня в 15:41, просмотров: 41, комментариев: 0
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