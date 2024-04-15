В регионе внедрили pet-friendly концепцию в салонах МТС уличного формата, куда горожане теперь смогут приходить со своими домашними питомцами.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 15 магазинах Ханты-Мансийского автономного округа - городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный, Нягань, Урай, Пыть-Ях, поселке городского типа Пойковский. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. В специальной зоне животные смогут освежиться, пока их владельцы получают консультацию. В настоящий момент пилотный проект действует в 27 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Четвероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов максимально комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

С фотографиями можно ознакомиться по ссылке.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.