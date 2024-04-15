Наталья Комарова приняла участие в Югорском космическом фестивале

В Ханты-Мансийске прошел Югорский космический фестиваль, который объединил молодых исследователей из пяти регионов страны. Несколько дней участники мероприятия разрабатывали свои проекты − от космической робототехники до программирования. В последний день смены, в День космонавтики, с юными учеными встретилась губернатор Югры Наталья Комарова.

«Отрасль космонавтики объединяет огромное количество специалистов разных сфер. Только на космодроме работает десять тысяч человек самых разных специальностей. И чтобы стать профессионалом в этой сфере, надо много учиться. Чем быстрее вы научитесь распределять свои силы, сфокусируете их на тех предметах, на тех знаниях и умениях, которые вам понадобятся в дальнейшей профессиональной жизни, тем эффективнее вы будете», — обратилась к ребятам Наталья Комарова.

Дети представили главе региона свои разработки и поделились эмоциями. В том числе в мероприятии участвовали школьники из Белгородской области. Так, в викторине на знание фактов из истории освоение космоса победила Анастасия Каплуновская из Белгорода. Она получила книгу о космическом пространстве с автографом югорского космонавта Сергея Рыжикова.

«Сегодняшнее мероприятие было довольно увлекательным, познавательным. Никогда особо настолько сильно не углублялась в изучение космоса. Но сегодняшнее мероприятие заставило меня копнуть в эту сферу и заинтересоваться. Вот выиграла благодаря знаниям. Поверхностно изучала космос, какое-то время интересовалась», − рассказал Анастасия.

Напоминаем, в одном из музеев прошла выставка «На Сургутских орбитах» к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина.