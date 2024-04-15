В Югре завершается сезон эксплуатации автозимников

С 15 апреля 2024 года полностью закроют движение для всех видов транспорта по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам межмуниципального значения в Березовском районе. Об этом сообщает управление автодорог Югры.

«С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский – село Ларьяк; село Ларьяк - деревня Чехломей - деревня Большой Ларьяк», — говорится в сообщении.

В качестве безопасности, у закрытых автозимников и ледовых переправах установили запрещающие знаки. Помимо этого, создали искусственные заграждения, чтобы жители не выезжали на транспорте на хрупкий лед.

«Призываем жителей округа не выезжать на закрытые зимники и ледовые переправы, это опасно для жизни. Трассы небезопасны для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса техники», — заявили в управлении автодорог Югры.

Напоминаем, что зимой в автономном округе были задействованы 64 ледовые переправы и 58 автозимников.