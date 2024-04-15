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​В Югре отметили Вороний день

Праздник коренных малочисленных народов Севера прошел в Югре в субботу

​В Югре отметили Вороний день
Фото: правительство Югры

Во вторую субботу апреля в Югре отметили праздник коренных малочисленных народов Севера − Вороний день. В мероприятии в Ханты-Мансийске приняла участие губернатор округа Наталья Комарова вместе с прибывшими в регион детьми из Белгородской области и Луганской Народной Республики.

«Поскольку ворона – это и символ новорожденных детей, для будущих мам Школа материнства и детства «Окружной клинической больницы» организовала площадку «Заветное гнездо – наранг тыхал». На ней специалисты обучали девушек и женщин правильному уходу за ребенком, рассказали о первых днях жизни младенцев. Еще для гостей Вороньего дня организовали мастер-классы по созданию вороньего гнезда, хантыйских, мансийских игрушек и украшений, этностарты, выставку-ярмарку «Воронье счастье», окружной конкурс на лучший костюм. Кстати, ученики Школы креативных индустрий и дети из Белгородской области работают над видеороликом о фольклорном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», − поделилась Наталья Комарова в соцсетях.

Напомним, для прибывших из Белгородской области детей в Югре создали все условия для продолжения обучения в школах, кружках и секциях. Также подготовлена культурная и досуговая программы, организована смена в образовательном центре «Сибириус».

Кроме того, на празднике заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Югры Мария Волдина рассказала легенду о серой вороне. Ее суть в том, что важно передавать детям традиционные ценности, формировать их душу.

«Почта России провела свою акцию «Семейная открытка». Участники праздника написали и отправили родным, близким, друзьям весточки с югорской земли. Открытки брендированные – на лицевой стороне изображена вестница весны – ворона, на адресной стороне написаны строки из стихотворения югорской писательницы Марии Кузьминичны Волдиной «У весны тепло большое», − добавила глава региона.

Одним из самых ярких моментов праздника стал обряд «Священное дерево». По традиции, на березу вешают цветные ленты и загадывают желание, чтобы весна пришла как можно скорее.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 131, комментариев: 0
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