Школу в Мегионе закрыли на карантин из-за заболевания детей пневмонией

В Мегионе школу №2 закрыли на карантин из-за заболевания детей внебольничной пневмонией. Школьники будут учиться дистанционно до 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 10 по 20 апреля учебный процесс в школе №2 переведен в дистанционный формат в связи с выявлением случаев внебольничной пневмонии у учащихся этого общеобразовательного учреждения. В экстренном порядке специалисты Мегионской городской больницы провели необходимые мероприятия и выявили круг возможных контактов заболевших», - говорится в сообщении.

Ситуация в других школах города находится под контролем, добавили в пресс-службе мэрии.

Власти Мегиона разработали ряд мер, призванных сдержать распространение пневмонии. В их числе - ежедневный мониторинг посещаемости детьми детских садов и школ, организация утренних «фильтров», когда детей с признаками заболеваний не допускают на занятия. Также в детских учреждениях установлен дезинфекционный режим. Запрещено проводить массовые мероприятия с количеством участников более 30 человек.

Родителям следует быть внимательнее к детям. Если ребенок кашляет, необходимо вызвать врача на дом, чтобы избежать серьезных осложнений и дальнейшего распространения инфекции.

Внебольничная пневмония - это острое инфекционное заболевание легких. Одним из возбудителей являются внутриклеточные бактерии.