На форуме «Инклюзивная школа» в Сургуте прошли открытые уроки по адаптивному хоккею

На втором Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» в Сургуте прошли открытые уроки по адаптивному хоккею. Тренировки проводила команда «Фортуна» — первая команда в России по такому виду спорта. Хоккеем заинтересовались слабовидящие и незрячие дети и их родители, рассказали в ОТРК «Югра».

«На форуме наряду с ведущими российскими специалистами в области образования, социальной защиты, спорта, здравоохранения, представителями органов власти, экспертами выступают дети и их родители. Таким образом мы создаем условия для формирования культуры сотрудничества. Благодарю за доверие в проведении форума в нашем регионе. Мы готовы делиться своим опытом и адаптировать лучшие федеральные и региональные практики в области развития человеческого капитала и создания равных условий для каждого гражданина России», – подчеркнула Губернатор Югры Наталья Комарова.

В настоящий момент Центр адаптивных видов спорта Югры готов рассмотреть варианты открытия нового для региона направления.

«В целом нам известно это направление. Сегодня очень важно отработать с муниципальным образованием, с предоставлением льда, обсудить вопрос по тренеру, по инструктору данной дисциплины. Понять особенности ребят для зачислений, понять какие медицинские документы, с какими нарушениями дети принимаются. Очень важно родителям донести эту информацию и дальше готовиться. Я думаю, что затягивать мы не будем и уже в этом году попробуем организовать занятия по слепому хоккею», — рассказал директор Центра Михаил Вторушин.

Напоминаем, что 10 апреля в Сургуте стартовал второй Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка».