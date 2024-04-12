Губернатор Югры посетила КСК «Спортзавод» в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с директором культурно-спортивного кластера «Спортзавод» Владиславом Ивановым. Она оценила работу пространства, на базе которого развиваются представители креативного сообщества и тренируются спортсмены, увлекающиеся такими экстремальными видами спорта, как велоспорт, скейтбординг, лонгбординг, сноубординг, самокатный спорт.

«Такой подход имеет большое значение для достижения государственных задач. Многое уже сделано, важно все сложить вместе, чтобы каждая из возможностей работала на достижение главной цели», — подчеркнула Наталья Комарова.

У КСК «Спортзавод» много направлений развития. Так, сейчас идет активная работа с молодежью, чтобы создавать уникальные проекты на территории Югры.

«Сейчас наш актив включает в себя 30 человек. Мы приняли участие в ряде форумных мероприятий, в том числе на выставке «Россия», где организовали собственную площадку. Мы рассказываем про проект, про возможность взаимодействовать с нами. Пытаемся интегрировать вузовское сообщество с нашим с целью совместной работы», — рассказал Владислав Иванов.

Кроме того, в планах культурно-спортивного кластера запуск нового направления, в рамках которого югорские предприниматели смогли бы взаимодействовать с предпринимателями из других регионов и выводить свои продукты на российский рынок.

«Надеемся, что в этой работе нам поможет фонд «Мой бизнес». В это же направление включена работа со студентами, потому что многие уже изъявили желание попробовать себя в предпринимательской деятельности. У «Моего бизнеса» сейчас запускается программа для молодых людей до 25 лет по обучению предпринимательским навыкам. Здесь мы будем помогать студентам как в прохождении обучения, так и в запуске их бизнес-проектов, сопровождении в дальнейшем», — подчеркнул директор учреждения.

Владислав Иванов поделился новыми идеями в рамках реализации проекта «Югорский дом». Эта инициатива объединяет югорчан, которые по разным причинам покинули округ, но хотят сохранять связь с Югрой. Проект был представлен главе региона в декабре 2023 года, недавно он получил грант губернатора и теперь имеет статус ресурсного центра. «Мы хотим очень активно масштабироваться и заходить в различные города страны. Сейчас мы работаем только в Москве и регионе. А хотим работать в Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Новосибирске и в других городах, где есть югорчане», – сказал директор КСК.

Сейчас в рамках проекта «Югорский дом» активисты работают над тем, чтобы студенты, которые учатся за пределами региона, смогли вернуться домой и получить хорошую работу в Югре.

«Концепция вашего проекта уникальна не только для Сургута и России, но и для мира. Креативных кластеров, которые создают экосистему вокруг представителей уличных субкультур, пока нигде нет. И это очень приятно – быть первыми», — ранее отметила губернатор Югры.

Подчеркнем, инвестиционный проект КСК «Спортзавод» включен в «Карту развития Югры». В 2022 году проект получил грант губернатора в размере более двух миллионов рублей, а также занял 14 место из 25 тысяч заявок на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс.

«Спортзавод» был рекомендовали для тиражирования по всей стране. Кроме того, проект вошел в десятку финалистов программы Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив Российской Федерации.