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​Югорским дачникам дали советы по выбору семян

Садоводам из ХМАО рассказали, как правильно выбрать семена

​Югорским дачникам дали советы по выбору семян
Фото: ru.freepik.com

Садоводы ХМАО готовятся к дачному сезону. Один из важных этапов - покупка семян. Следует помнить, что в феврале правительство дополнило Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. В него включили такие растения, как гармала, ипомея трехцветная, турбина щитковидная. От их выращивания лучше отказаться.

Управление Россельхознадзора подготовило ряд рекомендаций по выбору семян. При соблюдении правил садоводы получат большой и здоровый урожай, подчеркнули в ведомстве.

1. Не приобретайте семена в сомнительных торговых точках, у уличных торговцев, где вам не могут предоставить документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян. В таких документах обязательно указывается срок действия документа о качестве семян, в течение которого гарантируется всхожесть семян при соблюдении продавцом оптимальных условий хранения и транспортировки. Хранить семена необходимо в сухом помещении, ни в коем случае не допуская повышения влажности. Если у компании нет хороших складских помещений или продажа ведется на улице, то есть риск приобрести отсыревшие семена, срок годности которых стремительно сокращается.

2. Покупать семена следует тех сортов, которые прошли сортоиспытание и были рекомендованы к применению в нашей климатической и световой зоне (то есть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию). Можно проверить на сайте https://gossortrf.ru.

3. Приобретайте семена известных фирм, которые давали вам результат. Если вы новичок в этом вопросе, прислушайтесь к рекомендациям друзей или знакомых, продавцов магазина. Если вам предлагают новые семена неизвестной фирмы, обратите внимание на упаковку. Яркая упаковка не всегда гарантирует качество. Часто отечественные семена упакованы в простые белые пакетики, но они дают хороший урожай. Будьте внимательны, приобретая импортные семена - может попасться контрафактная продукция.

Если растение вам не знакомо, соберите больше информации о нем. Внимательно изучите упаковку с семенами: посмотрите на маркировку, сроки посева и высадки в грунт. Именно эта информация может быть неправильно трактована - нередко случается, что ее переводят с пакетов чисто механически, не обращая внимания на климатические условия.

4. Согласно порядку реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений (утвержденному приказом Минсельхоза России от 06.04.2023 года № 347), упаковка с семенами сельскохозяйственных растений, предназначенная для оптовой и розничной торговли, маркируется следующей информацией:

  • ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;
  • наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;
  • сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);
  • для юридического лица - полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица и адрес в пределах места нахождения; для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
  • для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства;
  • номер партии семян сельскохозяйственных растений;
  • дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;
  • масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;
  • наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Важно: обязательно сохраняйте чек и упаковку. Если приобретенные семена окажутся невсхожими или с низкой всхожестью, проще будет отстоять свои права.

Получить консультации специалистов Управления Россельхознадзора можно по телефону 8 (3466) 250-500.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 123, комментариев: 0
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    }
  }
}
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