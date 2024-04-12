Житель Урая повредил автомобиль бывшего тестя ножом

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Югорску поступил звонок от 64-летней горожанки. Она рассказала, что неизвестный разрезал колеса автомобиля, принадлежавшего ее семье, сообщает полиция Югры.

Сотрудники полиции установили виновного ― им оказался 40-летний житель Урая.

«Мужчина накануне поссорился по телефону со своей бывшей женой и решил ей отомстить. Прихватив с собой кухонный нож, приехал в Югорск и повредил колеса автомобиля, принадлежащего ее родителям, без возможности восстановления», ― говорится в сообщении.

Ущерб составил более 30 тысяч рублей. На виновника возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.