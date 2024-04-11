​В Сургутском районе на 26% превысили план по вводу жилья в эксплуатацию

В Сургутском районе с начала 2024 года ввели в эксплуатацию порядка 22,7 тысячи кв. м жилья. Это на 26% больше, чем планировалось. Годовой показатель равен 88,1 тысячи кв. м., сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В эксплуатацию уже введен МКД на 70 квартир в третьем микрорайоне Лянтора. Его площадь – более четырех тысяч жилых кв. м. Перевыполнение квартального плана также связано с активным индивидуальным строительством на территории района», - говорится в сообщении.

Жилье строится в Солнечном, Барсово, Лянторе, Федоровском, Белом Яре. В последнем поселении в этом году планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в микрорайоне «Гидронамыв». Суммарная площадь объектов – 17,2 тысячи кв. м, общее количество квартир – 299.

Многоквартирный дом на 56 квартир также строится в отдаленном Сытомино. А в Ляминой застройщику передали земельный участок под возведение многоквартирника.