На ярмарке трудоустройства Югры представят более 1 200 вакансий

В эту пятницу, 12 апреля, в Югре стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка пройдет одновременно во всех центрах занятости населения в 18 муниципальных образованиях округа, а также на стенде на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Информация о площадках будет размещена на интерактивном портале департамента труда и занятости населения.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу внутри региона. В рамках ярмарки пройдут различные мастер-классы, круглые столы, экскурсии по мастерским профессиональных образовательных организаций; будут работать консультационные и профориентационные площадки», − рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

На региональной ярмарке будет более 180 работодателей, которые представят соискателям более 1 200 вакансий. Это предложения предприятий нефтегазового комплекса, сервисных предприятий и транспорта, бюджетной сферы. Также заявлены вакансии полиции и предприятий ЖКХ.

Подчеркнем, что в прошлом году в ярмарке трудоустройства Югры приняли участие 414 предприятий с 2 529 вакансиями. В итоге нашли работу 776 человек, в том числе 62 выпускника и 21 инвалид. А 368 человек прошли профориентационное тестирование, научились составлению эффективного резюме и навыкам самопрезентации.