Власти ХМАО оценили готовность в паводкоопасному периоду

В настоящий момент ситуация с паводками в Югре оценивается, как стабильная. Прогнозные даты вскрытия рек на территории региона − 26 апреля — 11 мая. Уточненный прогноз сроков подготовит центр по гидрометеорологии во второй декаде апреля, рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

«По результатам проведенной с 4 по 13 марта 2024 года главным управлением МЧС России по автономному округу проверки, региональные органы управления, силы и средства готовы к выполнению задач по предназначению в паводкоопасный период, к выполнению задач по защите населенных пунктов и объектов экономики, социальной инфраструктуры от ландшафтных, природных пожаров в пожароопасный период 2024 года», — обратила внимание губернатор Югры Наталья Комарова.

Кроме того, глава региона поручила держать паводко- и пожароопасную ситуации на постоянном контроле. Поэтому, начиная с 15 апреля, оперативные совещания, посвященные защите граждан и территорий от паводков и пожаров, будут проводиться раз в двое суток.

«С этими двумя вопросами необходимо работать лично и непосредственно. Важно выполнение всех требований по обеспечению безопасности — с учетом реальной ситуации в конкретном населенном пункте», — подчеркнула Наталья Комарова.

Между тем для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде в Югре создана группировка в составе 4 617 специалистов, подготовлены 1 022 единицы техники, в том числе — плавсредства и комплексы беспилотных авиационных систем.

Особое внимание сейчас уделено 46 населенным пунктам, которые находятся в зоне возможного подтопления. В них проживает 5 421 человек.

Напоминаем, что сегодня, 11 апреля, группировка спасателей поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-Югория» отправилась в Курган для возможного участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.