Прокуратура проводит проверку из-за падения ребенка в колодец в югорском городе

Прокуратура Когалыма проверяет информацию о том, что 11-летний мальчик провалился в колодец.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Доследственную проверку также проводят правоохранительные органы.

Об инциденте сообщила сестра пострадавшего мальчика. Она написала в соцсети, что ее брат провалился в колодец, скрытый под огромной лужей. «Ребенок успел ухватиться руками за край, ободрал себе ногу. Выбраться помогли прохожие. Он был очень напуган», – говорилось в посте.