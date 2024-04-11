Глава сельского поселения в ХМАО лишился работы из-за трудоустройства сына

В ХМАО должности лишился глава сельского поселения Цингалы. Прокуратура обнаружила, что подчинении у чиновника работал его сын супругой.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения главой сельского поселения Цингалы законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в подчинении у указанного должностного лица работал его сын со своей супругой», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Таким образом, по данным ведомства, глава поселения допустил наличие конфликта интересов, о котором в нарушение закона не уведомил представительный орган сельского поселения.

Прокуратура внесла в Совет депутатов сельского поселения представление о прекращении полномочий главы в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Представительный орган на представление не отреагировал, поскольку к тому времени глава поселения уволил своих родственников из администрации.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием прекратить полномочия главы. Суд иск удовлетворил, после чего главу поселения уволили.