Власти Сургута рассказали о старте четвертого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками акции «МыВместе» от 23 июля 2020 года № Пр-1150 в Российской Федерации с 2021 года проходит вручение Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Участниками Премии могут стать россияне старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами.

Организаторами Премии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выступают Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа совместно с автономной некоммерческой организацией «Молодежный центр Югры».

Заявочная кампания Премии продолжится до 3 июня 2024 года (включительно). Заявки принимаются на сайте https://премия.мывместе.рф/.