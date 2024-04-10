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​Начался четвертый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Власти Сургута рассказали о старте четвертого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

​Начался четвертый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Фото: администрация Сургута

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками акции «МыВместе» от 23 июля 2020 года № Пр-1150 в Российской Федерации с 2021 года проходит вручение Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Участниками Премии могут стать россияне старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами.

Организаторами Премии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выступают Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа совместно с автономной некоммерческой организацией «Молодежный центр Югры».

Заявочная кампания Премии продолжится до 3 июня 2024 года (включительно). Заявки принимаются на сайте https://премия.мывместе.рф/.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 34, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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