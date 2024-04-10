Губернатор Югры рассказала о практиках, защищающих граждан в кризисных ситуациях, позволяющих сохранять детей в семьях

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, чтобы рассказать об успешно реализуемых в округе практиках, защищающих граждан в кризисных ситуациях, позволяющих сохранять детей в семьях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Наши решения по этим направлениям создали условия, чтобы 99,8% детей-сирот воспитывались в семьях. При этом мы закрыли все учреждения, где жили дети-сироты. Остался только один такой центр в Ханты-Мансийске, где проживают 14 детей из 7 387. Также мы стремимся выполнять все государственные обязательства перед сиротами. Существует специальная система поддержки семей, которые принимают детей на воспитание, как замещающие, так и приемные. С этого года внедрили технологию «Азбука счастливой семьи» для формирования ответственного родительства. Создали два семейных центра нового формата. Открываем региональную услугу семейной медитации», — сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Между тем, Мария Львова-Белова заручилась поддержкой Натальи Комаровой в решении 23 конкретных ситуаций — каждая связана с возвращением детей в семью.

«Мы много с командой путешествуем по стране, 56 регионов мы проехали. И вот теперь я знаю регион, на который все могут ориентироваться — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Здесь выстроено совершенно потрясающее межведомственное взаимодействие и помощь семье в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении. Шикарное взаимодействие с некоммерческими организациями. И много таких важных моментов, которые касаются благополучия детей», — подчеркнула уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка.

Вместе с тем на рабочей встрече добровольцы гумкорпуса представили три проекта, направленных на помощь и поддержку детей и подростков. Среди них — помощь детям на территории новых регионов РФ, цифровая образовательная платформа автономного округа, объединяющая подсистемы «Дошкольное образование», «Общее образование», «Безопасное детство», «Школьное питание», «Персонифицированное дополнительное образование», «Кабинет психолога», а также индивидуальная помощь детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекаемых семей, детям с ОВЗ «Учитель-волонтер».