В Сургуте проходит Всероссийский форум, посвященный сфере инклюзивного образования

Сегодня, 10 апреля, в Сургуте стартовал второй Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». В этот раз в него вовлечены не только эксперты, но и родители и дети. Они обсудят важный вопрос: как создать комфортные условия в инклюзивном обществе — от медицинского сопровождения и образования, реабилитации, абилитации до программ социализации, адаптации и обучения.

«Обучающиеся и дети станут экспертами на этом форуме. Все для того, чтобы создать условия для формирования культуры сотрудничества. Мы готовы делиться своим опытом, адаптировать лучшие федеральные и региональные практики в области развития человеческого капитала и создания равных условий для каждого. Рассчитываем на то, что наш форум такие возможности создаст, и мы активно поделимся друг с другом накопленным опытом, передадим собственный», — отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. — По запросу родителей при участии основателя центра по реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игоря Шпицберга в Югре разработана модель сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей при получении образования. Она стала частью регионального стандарта инвалидов».

Ключевой темой форума стало «Транзитное планирование» — непрерывность инклюзивного образования, разработка программ социализации, адаптации и обучения. Все эти направления связаны с осознанных подходом к самоопределению ребенка.

«Всероссийский форум собрал сегодня всех, кто связан с инклюзивным образование. Сегодня более половины школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучаются инклюзивно», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подчеркнем, что впервые Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» прошел в Грозном в апреле прошлого года. В нем приняли участие более 1,2 тыс. человек, к онлайн-трансляция подключились около 600 тысяч человек. Во время форума были организованы десятки семинаров, лекций, круглых столов, презентаций и мастер-классов, где участники делились своим опытом и передовыми практиками в сфере инклюзивного образования.

В этот раз ожидается более 1 000 очных участников со всей страны, включая учителей школ, представителей социально ориентированных НКО, вузов, федеральных и региональных органов власти, социально ответственного бизнеса, а также семьи с особенными детьми.

«Мы увидели огромный запрос на формирование инклюзивных школ от родителей, учителей, экспертов, некоммерческих организаций, директоров школ. Мы также увидели, как много у регионов есть уже работающих накопленных практик, которые позволяют создавать дружелюбные образовательные пространства», — обратила внимание заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Анна Сухова.

Кроме того, на форуме состоится выставка инклюзивных проектов и практик, показ мод и инклюзивная ярмарка. Организаторы представят лучшие инклюзивные проекты и идеи форума «Сильные идеи для нового времени», победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших». А также пройдет кинопоказ инклюзивного кино, состоятся товарищеские матчи следж-хоккея и первая тренировка клуба адаптивного хоккея для незрячих.

На форуме также будут представлены результаты национального исследования удовлетворенности семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.

Форум проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), старт которой в 2020 году дал президент РФ Владимир Путин. Инициатор НСИ —Агентство стратегических инициатив.