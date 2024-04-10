В Нефтеюганске молодые люди с топором обворовывали магазины и пункты выдачи заказов

В Нефтеюганске полицейские задержали подозреваемых в серии краж. Первая кража произошла в январе. Неизвестные похитили из терминала, расположенного в ТРЦ, 40 тысяч рублей. Спустя время произошло еще две кражи, но уже из пунктов выдачи интернет-заказов. Преступники проникали в помещения торговых точек, взламывая входные двери.

«С помощью АПК «Безопасный город» и служебной собаки полицейские установили личности подозреваемых. Трое задержанных в возрасте от 19 до 25 лет рассказали, что взламывали двери с помощью топора», - сообщили в пресс-службе полиции.

Часть похищенного полицейские изъяли, остальное имущество злоумышленники успели продать.

На задержанных завели уголовное дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.