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​В ХМАО свыше сотни новых граждан РФ получили повестки в военкомат

В Нефтеюганске 135 новым гражданам России вручили повестки в военкомат

​В ХМАО свыше сотни новых граждан РФ получили повестки в военкомат
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Нефтеюганске 135 мужчинам, приобретшим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«135 мужчинам призывного возраста вручили повестки для постановки на воинский учет. В перспективе все они должны пройти службу в Вооруженных силах России», - сказано в сообщении.

Всего с начала года в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску гражданство РФ получили 193 человека.

Летом 2023 года председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет при выдаче им российского гражданства. «Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно», ― сказал Фадеев.

После этого в российских регионах стали проводить рейды по выявлению иностранцев призывного возраста, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 55, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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