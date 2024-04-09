В Нефтеюганске 135 новым гражданам России вручили повестки в военкомат

В Нефтеюганске 135 мужчинам, приобретшим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«135 мужчинам призывного возраста вручили повестки для постановки на воинский учет. В перспективе все они должны пройти службу в Вооруженных силах России», - сказано в сообщении.

Всего с начала года в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску гражданство РФ получили 193 человека.

Летом 2023 года председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет при выдаче им российского гражданства. «Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно», ― сказал Фадеев.

После этого в российских регионах стали проводить рейды по выявлению иностранцев призывного возраста, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет.