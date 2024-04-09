В Сургуте освободили скандально известного бизнесмена Андрея Копайгору

Сургутский городской суд вынес приговор скандально известному бизнесмену Андрею Копайгоре. Мужчину полностью освободили от уголовного преследования.

Судебное разбирательство длилось с сентября 2021 года. Копайгора обвинялся в ряде экономических преступлений, в частности, в мошенничестве при долевом строительстве. Потерпевшими по делу проходили дольщики компании «ДЭП», которую возглавлял Копайгора. Сначала бизнесмена заключили под стражу, а затем выпустили по состоянию здоровья. Он дожидался судебного решения дома, выполняя ряд ограничений.

Финальное судебное заседание состоялось накануне, 8 апреля. Судья признал вину Андрея Копайгоры в ряде экономических преступлений и назначил два года колонии-поселения. В срок были зачтены дни, когда бизнесмен находился под арестом и под запретом определенных действий. Таким образом бизнесмен оказался на свободе. Его освободили из зала суда.

«Окончательно Копайгоре назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей и время нахождения под запретом определенных действий. Поэтому от отбывания наказания в виде лишения свободы Копайгора освобожден в связи с фактическим его отбытием. Копайгора освобожден от наказания, уголовное преследование в отношение него прекращено», — сообщила Sitv пресс-секретарь Cургутского городского суда Ксения Ожерельева.

Производство по исковым заявлениям частично прекратили, добавила она. Одни истцы сами отозвали претензии, другим отказали в удовлетворении исков в связи с тем, что дом в микрорайоне 31Б Сургута ввели в эксплуатацию.

Андрей Копайгора будет находиться под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. У сторон есть 15 дней на обжалование.