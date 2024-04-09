Нижневартовск обогнал другие города ХМАО по уровню цен на продукты

Тюменьстат зафиксировал в Нижневартовске самые высокие цены на ежедневные продукты питания по сравнению с Ханты-Мансийском, Сургутом и Белоярским. Особенно дорого вартовчанам обходятся курица, рыба, молоко, сосиски и сахар, пишет Ura.ru со ссылкой на аналитические материалы ведомства.

«Цены в Нижневартовске на куры охлажденные (271 рубль), сосиски (588 рублей), рыбу мороженую неразделанную (384 рубля), масло подсолнечное (125 рублей), маргарин (303 рубля), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (91 рубль), смеси сухие молочные для детского питания (1546 рублей) и сахар-песок (88 рублей) выше, чем в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском», — говорится на сайте Тюменьстата.

Следом за Нижневартовском идет Ханты-Мансийск. Дороже всего здесь стоит свинина (403 рубля), баранина (811 рублей), колбаса (743 рубля) и сливочное масло (1073 рубля). Также аналитики отметили высокие цены на творог (519 рублей), сыр (905 рублей), яйца (146 рублей) и чай (1486 рублей).