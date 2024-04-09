46 населенных пунктов Югры вошли в реестр возможно подтопляемых территорий

В Югре в зону риска возможного подтопления попали 46 населенных пунктов. Данный реестр обновили в 2023 году, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Подготовка к паводкоопасному периоду проводится ежегодно заблаговременно. В 2023 году был уточнен реестр возможно подтопляемых территорий, куда частично вошли участки 46 населенных пунктов. Участки федеральных автомобильных дорог, железных дорог, мосты, места захоронения отходов и объекты с круглосуточным пребыванием людей и водозабора в эти зоны не попадают», – рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по региону Вадим Симоненко.

Сейчас, по данным МЧС, опасных гидрологических явлений в Югре не наблюдается. На всех реках округа ледостав. На третью декаду апреля запланированы взрывные работы для ослабления покрова на затороопасных участках.

В ХМАО подготовили 64 пункта временного размещения. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период могут привлечь более 4,5 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.