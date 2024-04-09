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​Три семьи Югры вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Семьи Югры примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» в Москве

​Три семьи Югры вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
Фото: Югра. Официально

В Екатеринбурге прошел окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия − страна возможностей». Три семьи из Югры вышли в финал − Дурасовы, Змановские-Мухаметшины и Силины. Летом они отправятся в Москву, чтобы побороться с участниками из других регионов России за главные призы, рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«На окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» в Екатеринбург приехала 171 команда — почти 900 человек, у них разные профессии, увлечения, привычки и образ мыслей. Но есть объединяющее начало – семейные ценности, такие как рождение и воспитание детей в уважении к старшим, сохранение традиций. Атмосфера на площадке была настолько дружеской, что конкурсная борьба ушла на второй план. Семьи провели три насыщенных дня: вместе придумывали, строили, изобретали, отгадывали. Очень хочется, чтобы они сохранили самые теплые воспоминания о совместных выходных и продолжили укреплять свои отношения», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Всего отбор прошла 31 семья − 168 человек. Они успешно прошли испытания с интеллектуальными, спортивными и творческими заданиями.

Напоминаем, на полуфинал конкурса в Екатеринбурге приехали семьи Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В том числе в мероприятии приняли участие сургутяне.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 80, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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