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​В Югре молодая девушка совершила запрещенный обгон и врезалась в «ВАЗ»

Два человека получили травмы в ДТП на югорской трассе

​В Югре молодая девушка совершила запрещенный обгон и врезалась в «ВАЗ»
Фото: ГАИ Югры

В минувший понедельник, 8 апреля, на трассе Нижневартовского района случилась авария, при которой пострадали два человека. Виновница ДТП, 22-летняя девушка, спровоцировала столкновение с автомобилем «ВАЗ» из-за обгона под знаком «Обгон запрещен».

«Около 21:50 на 8 км автодороги «г. Нижневартовск - п. Излучинск» Нижневартовского района, 22-летняя девушка, управляя «Toyota», по предварительным данным, при выполнении маневра «обгон» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ», под управлением 55-летнего водителя», — рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП пассажирка иномарки и водитель отечественного авто получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, при которых три человека получили травмы.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 68, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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