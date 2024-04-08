На лыжный марафон в ХМАО приехали люди из 39 регионов страны

В 11-м Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI» приняли участие 3 719 человек из 39 регионов России, а также гости других стран, включая Беларусь, Бразилию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Монголию, Польшу, Хорватию, Эстонию, Эфиопию и Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своих соцсетях.

«Самому взрослому участнику марафона – 85 лет, самому младшему – два года. С нами дети – участники межрегиональной смены «Наука. Творчество. Спорт» из Белгородской области», — сообщила Комарова.

Каждый год на спортивный праздник приезжают победители, призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также ветераны спорта.

«Среди звездных участников марафона этого года – Александр Легков, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Виктор Майгуров. Почетными гостями стали российские биатлонистки Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, лыжник Максим Черезов», — указала губернатор Югры.

На открытии лыжных соревнований гимн Югорского лыжного марафона исполнил солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.

В общем старте массового забега участники преодолели дистанции пять, 25 и 50 километров. Не забыли и о традиционном забеге на охотничьих лыжах в национальных костюмах на дистанцию один километр.

«Генеральным партнером соревнований стал банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Вместе с заместителем президента-председателя правления банка «Открытие» Юрием Андресовым наградили победителей», — добавила Наталья Комарова.

Победители в традиционном забеге на камусных лыжах на дистанции один километр:

— среди мужчин: первое место — Святослав Анагуричи, второе место — Олег Ларионов; третье место — Руслан Богордаев.

— среди женщин: первое место — Раиса Гаврильчик, второе место — Надежда Постина, третье место — Полина Петрова.

Среди паралимпийцев — победителей на дистанции пять километров у мужчин золото завоевал Дмитрий Баталов, серебро у Даниила Багрецова, третье место у Тимура Гайсина. Первой на финиш среди женщин пришла Виктория Медведь, серебро забрала Василиса Ходякова, почетное третье место у Маргариты Максимовой.

Напомним, что призовой фонд Югорского лыжного марафона в этом году составит 2,3 миллиона рублей.