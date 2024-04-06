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​Сургутянина признали одним из лучших на прослушивании в ГИТИС

В число лучших на прослушиваниях в ГИТИС вошли два человека из Югры

​Сургутянина признали одним из лучших на прослушивании в ГИТИС
Фото: Рамиль Нуриев

В Сургуте прошли выездные отборочные прослушивания в ГИТИС. В число лучших вошли два человека из Югры: юный сургутянин — Матвей Глухоньков, учащийся гимназии «Лаборатория Салахова», и Ксения Тараненко из средней образовательной школы № 5 Нефтеюганска. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве.

«В Югре много талантливой молодежи. Ребята открытые, яркие, с которыми работать было одно удовольствие. Наша совместная работа с МТС и проектом «Поколение М» позволяет уравнивать шансы ребят из столицы и регионов поступить в театральный вуз независимо от места проживания и уровня дохода. Одаренные ребята получили возможность услышать рекомендации о правильном подборе программы, дальнейшем выборе творческого пути, актерской карьере, не выезжая в Москву. Надеюсь, что в новом учебном году обязательно встречусь с ребятами из Югры, которые были у меня на прослушивании, уже в стенах нашего института», − поделилась преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа, актриса театра и кино Марина Орёл.

За два дня в прослушивании и творческой встрече приняли участие более 300 детей. Это старшеклассники и выпускники средних специальных учебных заведений Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Лангепаса, а также других уральских регионов. Для участия в прослушивании было подано более 150 заявок, 60 из них от Сургута.

Напоминаем, что у югорской молодежи уже есть успешный опыт участия в предварительных онлайн-испытаниях в ГИТИС. Так, в 2023 по итогам прослушиваний уральских городов двое жителей округа − Виталина Мухиярова из Ханты-Мансийска и Артем Терехов из Сургута − успешно прошли первый тур отборочных испытаний. Им предложили очное участие во втором туре прослушиваний в Москве.

Подробнее о мероприятии — в материале СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 89, комментариев: 0
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