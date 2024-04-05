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​Югра готова к весенней призывной кампании

Югорчанам напомнили об альтернативной гражданской службе

​Югра готова к весенней призывной кампании
Фото: РИА Новости

Югра полностью готова к весенней призывной кампании, которая в этом году пройдет по новым правилам. Подчеркнем, что теперь на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. В эту категорию не подпадают те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и те, кому 28 или 29 лет, и кто находится в запасе.

«В плане мероприятий проведения призыва граждан автономного округа на военную службу в апреле — июле 2024 года необходимо уделить особое внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — обратила внимание губернатор Югры Наталья Комарова.

На службу призовут столько же югорчан, как и весной прошлого года. Срок также остался прежним − 12 месяцев.

Между тем, гражданам напоминают о возможности заменить «срочную службу» на альтернативную гражданскую − отработать порядка двух лет в государственной организации, получая при этом зарплату и оплачиваемый отпуск.

Альтернативная служба доступна в двух случаях:

  • Военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию человека;
  • Призывник – представитель коренных малочисленных народов, ведет традиционный образ жизни и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность.

Если гражданина должны призвать в армию весной 2025 года – заявления будут принимать до 1 октября 2024 года.


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