Погрузка нефти на железной дороге в ХМАО составила более двух миллионов тонн в марте

В марте 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Югре выросла на 2,9% за аналогичный месяц прошлого года и составила один миллион тонн. Об этом рассказала пресс-служба СвЖД.

За три месяца погружено 2,8 млн тонн (-3,7%). С начала года по железной дороге в регионе отправлено в том числе:

нефти и нефтепродуктов – 2,4 млн тонн (-4,8%);

лесных грузов – 114,2 тыс. тонн (рост в 1,3 раза);

лома черных металлов – 75,6 тыс. тонн (-24,8%).

На Свердловской железной дороге в марте 2024 года погрузка составила 12,4 млн тонн. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.