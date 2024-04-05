В Нефтеюганском районе произошла авария по вине 51-летней автоледи

Накануне днем, 4 апреля, на автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошла авария с двумя пострадавшими. Виновница ДТП − 51-летняя женщина на «Hyundai» − выехала на быстрой скорости на «встречку» и столкнулась с другим транспортным средством.

«Около 14:00 на 696 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Hyundai», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, совершила выезд на полосу встречного движения и допустила столкновение с «Volvo», под управлением 31-летнего водителя», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП виновница автоаварии и ее 54-летний пассажир получили травмы.

Всего за минувшие сутки зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб, четверо − пострадали.