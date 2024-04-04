Власти Пыть-Яха пообещали отремонтировать мост, которым заинтересовался Бастрыкин

В администрации Пыть-Яха пообещали отремонтировать автомобильный мост, соединяющий 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на аварийное состояние моста, после чего конструкцией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В связи с поступающими многочисленными сообщениями от жителей города по вопросу состояния дорожного полотна путепровода, соединяющего 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города, информируем о том, что администрацией города принято решение осуществить временный ямочный ремонт дорожного полотна», - сообщили в пресс-службе мэрии Пыть-Яха.

По данным властей, сейчас ведутся подготовительные работы, изыскивается специализированная техника и материалы. Ремонт начнется на следующей недели при условии установления стабильной температуры воздуха не ниже +5 °C.

Жители Пыть-Яха неоднократно писали об аварийном состоянии моста в соцсетях. Горожане отмечали, что дорожное покрытие испещрено ямами, а элементы моста падают на автомобили и поезда, проезжающие под ним.

После многочисленных жалоб мостом в Пыть-Яхе заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его поручению сотрудники регионального следственного управления организовали процессуальную проверку.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в пресс-службе ведомства.