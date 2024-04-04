В Сургутском районе осудят врача-офтальмолога по делу о взятках

В Сургутском районе перед судом предстанет врач-офтальмолог из Лянтора. Она обвиняется в получении взяток за незаконные действия, служебном подлоге и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В период с сентября 2022-го по сентябрь 2023 года обвиняемая за незаконное денежное вознаграждение выдала 4 гражданам листки временной нетрудоспособности без проведения необходимых медицинских обследований», - сказано в сообщении.

Врач внесла в листки нетрудоспособности пациентов заведомо ложные сведения о наличии у них заболеваний. При этом она знала об их отсутствии, подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.