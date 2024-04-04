Летняя электричка будет курсировать между Сургутом и Нижневартовском

Из Сургута в Нижневартовск и обратно запустят летнюю электричку. Состав будет курсировать с 26 мая до 26 октября, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Всего СвЖД планирует запустить с 13 апреля более двух десятков дополнительных пригородных поездов. Они предназначены в первую очередь для людей, совершающих дачные и туристические поездки.

«В сезон дач, ягод и грибов увеличим количество вагонов в составе поездов на популярных направлениях; введем дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах для ряда электричек», - говорится в сообщении пресс-службы.

Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов начнется за 10 дней до даты отправления поезда.