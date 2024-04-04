Югорчане предпочитают российские и японские автомобили с пробегом

Жители ХМАО, покупающие автомобили с пробегом, предпочитают машины российского, корейского и японского производства. Такой вывод сделали эксперты «Авито Авто», которые проанализировали покупки югорчан.

«Самая востребованная марка в сегменте автомобилей с пробегом — ВАЗ (LADA) со средней ценой 500 000 рублей. На втором месте — Toyota, на третьем — Hyundai, на четвертом — KIA, а на пятом — Chevrolet», — цитирует Ura.ru сообщение аналитиков.

Самой популярной маркой среди новых авто также стала LADA со средней стоимостью 1 318 900 рублей. Следом идут «китайцы»: Lifan (средняя цена 1 879 900 рублей), Changan (2 789 900 рублей), Geely (3 393 990 рублей) и Omoda (2 819 900 рублей).

Доля спроса на новые автомобили отечественного производства в Югре составляет 56%. Средняя стоимость составляет 1 880 000 рублей. 25% спроса приходится на модель LADA Granta.