Губернатор Югры рассказала о рабочей поездке в Москве

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Югры Наталья Комарова познакомилась с технологией организации площадок для резидентов, с работой компаний Инновационного центра для возможного тиражирования их проектов на базе создаваемого ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», особой экономической зоны. Об этом глава региона рассказала в своем телеграм-канале.

«Важное направление для Югры – развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Автономный округ участвует в национальном проекте «БАС». Вице-президент, исполнительный директор Кластера Фонда «Сколково» Алексей Беляков представил работу нового экспериментального учебно-испытательного полигона-лаборатории, − рассказала Наталья Комарова. − С руководством медицинской клиники Хадасса, входящей в международный медицинский кластер и расположенной в «Сколково», обсудили возможности для партнерства с нашим регионом, в том числе участие в проектах на территории ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК».

Кроме того, губернатор Югры работала на открытии очередного модуля образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 4.0». Среди участников оказались 37 югорчан. Это государственные гражданские, муниципальные служащие, главы муниципалитетов, депутаты, представители общественных организаций и работники госучреждений.

«На рабочей встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым обсудили наше сотрудничество, совместные проекты. Пригласила Алексея Геннадьевича принять участие в Международном форуме развития человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления, который пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре этого года. Также Югра стала пилотным регионом для внедрения проекта по развитию человеческого капитала «Мастерская управления «Сенеж», открывает Корпоративный университет Правительства Югры. В этом году открываем региональную образовательную программу «Герои Югры» для участников боевых действий», − говорится в публикации.

Наталья Комарова оставила частичку Югры в библиотеке РАНХиГС: 8-ми томное издание «Академической истории Югры». На рабочей встрече губернатор Югры также выступила как лектор Российского общества «Знание». Она прочитала лекцию для студентов факультета «Государственное и муниципальное управление» РАНХиГС.

Далее на встрече с представителями экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» глава обсудила план мероприятий по интеграции Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону Российской Федерации. Был поднят вопрос о подписании соглашения между Правительством Югры и Минвостокразвития России, между Корпорацией развития Дальнего Востока России и Арктики и Фондом развития Югры.

Напоминаем, что Березовский и Белоярский районы официально стали частью Арктической зоны.