На югорчанку возбудили уголовное дело за мошенничество при получении детских пособий

Югорчанка предоставила в Многофункциональный центр Пыть-Яха ложные свидетельства о рождении двоих детей, якобы родившихся вне медицинского учреждения на территории Москвы. Фактически детей у женщины не было. Она подделала документы для улучшения своего материального положения, сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Согласно представленным документам ей было назначено ежемесячное государственное пособие на содержание несовершеннолетних и произведены выплаты в общей сумме более 470 тысяч рублей, которые она использовала по своему усмотрению», — указали в сообщении.

На женщину завели уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество с выплатами в крупном размере). Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.