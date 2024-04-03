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В Югре стартовал международный форум «Нефтяная столица»

На форуме «Нефтяная столица» в Югре обсудят тенденции в нефтегазовой отрасли

В Югре стартовал международный форум «Нефтяная столица»
Фото: Югра. Официально

В Югре начался Седьмой международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». В этом году мероприятие приурочено к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири. Эксперты, молодые ученые и инженеры будут три дня обсуждать тенденции отрасли. В числе тем − технологии будущего и их влияние на энергетическую безопасность, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Цель – кооперация: в состав Союзмаша входит большое количество участников из разных отраслей. И, главное, это хорошая площадка для общения, чтобы даже внутри региона завязывать кооперационные связи. Это очень важно», – пояснил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев.

Также на форуме планируют заключить соглашения о сотрудничестве. Первые документы подписали прямо на церемонии открытия: правительство округа и отделение Союза машиностроителей России закрепили намерения взаимодействовать в сфере промышленности.

Еще один документ − это соглашение о создании консорциума «Инновации – Северу и Арктике», направленное на интеграцию усилий для реализации инновационных научно-технологических проектов и создания наукоемкой продукции и технологий, которые могут быть использованы в экстремальных природно-климатических условиях Севера и Арктики. В частности, работу планируют выстроить с учетом вызовов, связанных с глобальным изменением климата. Совместную работу начнут сразу шесть сторон – университеты, отделения РАН и аналитические центры.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 113, комментариев: 0
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