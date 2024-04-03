В Сургутском районе ограничили движение грузовиков по зимникам

На зимних автомобильных дорогах Сургутского района ввели ограничения для транспортных средств массой более 5 тонн. Причина - прогнозируемое повышение температуры окружающего воздуха, сообщает Управление автодорог Югры.

«С 08:00 03.04.2024 г. вводится ограничение движения транспортных средств массой не более 5 тонн: с.Сытомино - п.Горный; с.Угут - д.Каюково; с.Угут - п.Малоюганский; г.Сургут - п.Банный, в т.ч. ледовая переправа через р.Тромъеган», - сказано в сообщении.

Воздух в ХМАО прогрелся до плюсовых значений. По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится в Сургутском районе до пятницы, 5 апреля.