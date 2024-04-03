Рыбаки из ХМАО, пропавшие в конце марта, самостоятельно вернулись домой

В ХМАО рыбаки, которые пропали 31 марта, самостоятельно вернулись домой. Связи с мужчинами не было несколько дней, на их поиски выдвинулись спасатели, сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на озеро Шошъегатор по сообщению: 31 марта 2024 года рано утром три рыбака уехали на озеро, не вернулись, связи с ними нет. В пути следования на место вызова спасатели встретили рыбаков, возвращающихся домой», - сказано в сообщении.

Уточняется, что помочь мужчинам не понадобилась.

Спасатели напомнили, что нахождение на льду в период активного снеготаяния опасно. Прочность льда снижается на 25% при температуре воздуха выше 0 градусов в течение более трех дней. При этом безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.