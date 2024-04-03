Спортсмены Сургутского района одержали победу на окружных соревнованиях по конному спорту

Спортсмены Сургутского района завоевали восемь медалей на Открытых региональных соревнованиях по конному спорту. Состязания прошли в спортивной школе «Мустанг» Ханты-Мансийска. За медали боролись 84 спортсмена из разных муниципалитетов Югры.

Сургутский район представляли воспитанницы конноспортивного клуба «Династия». Девушки соревновались в конкурсе, выездке и паралимпийской выездке.

«Они преодолели восемь маршрутов с максимальной высотой препятствий 100 см. Наши конники заняли призовые места» - рассказала и.о. заместителя начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Дарья Киргет.

Из восьми медалей две - золотые. Места распределились так:

- 1 место Елизавета Ошева на мерине «Сокол» (высота 60 см);

- 1 место Елизавета Ошева на мерине «Сокол» (высота 80 см);

- 2 место Милана Рыбак на кобыле «Рапсодия»(высота 60 см);

- 2 место Милана Рыбак на мерине «Сокол»(высота 80 см);

- 2 место Елизавета Ошева на мерине «Сокол» (высота 80 см);

- 2 место Александра Горшкова на мерине «Эдельвейс»;

- 2 место Анна Сагитулина на мерине «Ратибор» (высота 90 см);

- 3 место Анна Одинцева на мерине «Аметист».

Всего в Сургутском районе конным спортом занимаются 24 человека.