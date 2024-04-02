В ХМАО 4 апреля потеплеет до +17 градусов

В Ханты-Мансийский автономный округ приближается весна — 4 апреля днем температура воздуха поднимется до +17 градусов. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории ХМАО в ночь на 4 апреля ожидается температура воздуха +1, +6 градусов. Днем столбики термометра поднимутся от +12 до +17 градусов, местами +7, +12. Осадков не ожидается», — указали в сообщении.

Потепление будет сопровождать ветер — скорость воздушных масс составит до 11 м/с, ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

Повышение температуры воздуха в Югре наступит на днях — 3 апреля воздух прогреется до +14 градусов. Ночью возможен мокрый снег и дождь, а температура упадет до -1 градуса.