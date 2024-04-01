В ХМАО за неделю выявили 276 новых заболевших коронавирусом

В Югре за неделю с 25 марта по 1 апреля выявили 276 новых заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба окружного правительства. Большинство новых случаев заражения зафиксировали в Сургуте - 122, а также в Нефтеюганске - 15, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Октябрьском районе - по 14.

«На момент выявления у 267 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 - пневмония», - отметили в пресс-службе.

Вылечились от ковида за минувшую неделю 232 человека, за весь период - 285 920. Умерли за весь период 2 624 югорчанина.