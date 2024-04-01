У учителя из Радужного изъяли более 50 пакетиков наркотических веществ

В Радужном у бывшего учителя математики и физики изъяли 54 свертка с наркотиками. 35-летнего местного жителя поймали в седьмом микрорайоне и обвинили в покушении на крупный сбыт запрещенных веществ в сговоре с другим фигурантом, сообщает Управление Судебного департамента в ХМАО.

«Представленные следователем материалы указывают на причастность обвиняемого к преступлению, из материалов дела установлено, что при обвиняемом в ходе его личного досмотра обнаружено 42 свертка с наркотическим средством, а в багажнике его автомобиля обнаружено 12 свертков, в которых, с его слов находится наркотическое средство, предназначенное для сбыта», — указали в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения в виде лишения свободы на два месяца. Вместе с ним Радужнинский городской суд взял под стражу второго соучастника — 31-летнего гражданина.