Водителей в ХМАО призвали быть осторожными из-за нестабильной погоды

В Госавтоинспекции ХМАО обратились к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим из-за нестабильной погоды.

«Прогнозам синоптиков, на территории региона ожидаются перепады температур, от плюсовых значений днем до минусовых ночью, выпадение обильных осадков в виде снега и дождя, а это значит, что дорожная обстановка может быть непредсказуемой», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

При поездке на автомобиле следует избегать опасных маневров и придерживаться безопасного стиля управления транспортным средством, добавили в ГИБДД.