В Нижневартовском районе при взрыве на котельной погибла девушка

В Нижневартовском районе ХМАО произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». По данным Ura.ru, погибла девушка, которая работала оператором на объекте. Еще один человек получил ранения.

«Авария произошла 30 марта. Когда на месте работали спецслужбы, девушка была еще жива, но позже скончалась в больнице», — сообщил агентству источник в силовых структурах.

Также есть пострадавший. Его госпитализировали. Состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте происшествия работают дознаватели, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.